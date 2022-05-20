Нет лекарств и продуктов. Херсонская область на грани гуманитарной катастрофы

В Херсонской области сложная ситуация с продовольствием / Фото: Коллаж: Сегодня

На временно захваченной территории Херсонской области заканчиваются ресурсы, остановился бизнес. Российские оккупанты блокируют доставку жизненно важных лекарств, продуктов, тем самым обостряют гуманитарный кризис. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевсикй.

"Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис", – отмечает чиновник.

По его словам, российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости, несмотря на то, что в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской области находятся тонны грузов для Херсонской области.

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В тоже время, как рассказал Соболевский, оккупанты раздают "гуманитарку" только на камеры, а украинским волонтёрам не дают возможность помочь жителям региона, при этом угрожают им.

Кроме того, в Херсонской области не работают законы. Украинские законы враги не признают, российские не действуют.

"Единственное, что оккупанты наладили хорошо, это террор и фильтрационные мероприятия. Но это им не сильно поможет, когда ЗСУ начнет освобождать Херсонскую область", – рассказал он.

Что происходит в Херсонской области

Первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству Даниил Бессарабов заявил, что конституция не запрещает принимать в состав России регионы других государств. Так он прокомментировал то, что Херсонскую область хотят присоединить к РФ. По его словам, якобы есть "федеральный конституционный закон". Об этом Даниил Бессарабов сообщил российским СМИ.

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В Чернобаевке Херсонской области слышны взрывы. По предварительным данным, есть пострадавшие. На данный момент информация уточняется.

В Херсонскую область начали приезжать российские чиновники. Они пытаются создать вид якобы гуманитарной заботы о местных жителях и картинку для телевидения РФ.

В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата областного совета Виктора Помазнюка, 1966 года рождения. По предварительной информации, его могут удерживать в здании полиции. Мужчину захватчики забрали 11 мая.