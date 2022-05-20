Немає ліків та продуктів. Херсонська область на межі гуманітарної катастрофи

У Херсонській області складна ситуація із продовольством / Фото: Колаж: Сьогодні

На тимчасово захопленій території Херсонщини закінчуються ресурси, зупинився бізнес. Російські окупанти блокують доставку життєво важливих ліків, продуктів, тим самим загострюють гуманітарну кризу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Організаційна некомпетенція та злочинні дії орків та їхніх прислужників у Херсонській області, заганяють Херсонщину у все глибшу гуманітарну кризу", – зазначає чиновник.

За його словами, російські окупанти заблокували гуманітарні коридори, не даючи можливості забезпечувати людей ліками та продуктами першої необхідності, незважаючи на те, що у гуманітарних штабах Одеської та Миколаївської області містяться тонни вантажів для Херсонської області.

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Водночас, як розповів Соболевський, окупанти роздають "гуманітарку" лише на камери, а українським волонтерам не дають змоги допомогти мешканцям регіону, при цьому загрожують їм.

До того ж, на Херсонщині не працюють закони. Українські закони вороги не визнають, російські не діють.

"Єдине, що окупанти налагодили добре, це терор та фільтраційні заходи. Але це їм не надто допоможе, коли ЗСУ почне звільняти Херсонську область", – розповів він.

Що відбувається у Херсонській області

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з держбудівництва Данило Бессарабов заявив, що Конституція не забороняє брати до складу Росії регіони інших країн. Так він прокоментував, що Херсонську область хочуть приєднати до РФ. За його словами, нібито є "федеральний конституційний закон". Про це Данило Бессарабов повідомив російські ЗМІ.

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У Чорнобаївці Херсонської області чути вибухи. За попередніми даними є постраждалі. Наразі інформація уточнюється.

На Херсонщину почали приїжджати російські чиновники. Вони намагаються створити вигляд нібито гуманітарної турботи про місцевих жителів та картинку для телебачення РФ.

У Херсонській області російські окупанти викрали колишнього депутата обласної ради Віктора Помазнюка, 1966 року народження. За попередньою інформацією, його можуть утримувати у будівлі поліції. Чоловіка загарбники забрали 11 травня.