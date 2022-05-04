Никто не хочет воевать в российской армии – перехват СБУ

Российская армия не может набрать достаточно контрактников / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия не может набрать достаточно контрактников, чтобы "компенсировать" тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные. Таким образом, у них срывается план замещения боевых потерь на войне в Украине.

Это следует из очередного перехвата переписки между российским контрактником с сотрудницей главного управления росгвардии по Краснодарскому краю.

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"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальон насчитывает в среднем 500 военнослужащих. – Ред.)" – пишет женщина.

В ответ оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на обстановку на фронте: захватчики несут значительные потери, а выжившие – идут в "ответчики".

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались", – пишет оккупант.

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Женщина дополняет перечень потерь: 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (старалась взять Киев) уничтожена полностью. Так что риторически спрашивает: "И кем менять их, спрашивается?"

Похоже, часть россиян хорошо усвоила уроки ВСУ: остаться дома – единственный способ уцелеть.

Перехваты разговоров российских военных