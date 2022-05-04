Ніхто не хоче воювати у російській армії – перехоплення СБУ

Російська армія не може набрати достатньо контрактників / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, щоб компенсувати тих окупантів, яких вже знищили українські військові. Таким чином у них зривається план заміщення бойових втрат на війні в Україні.

Це випливає з чергового перехоплення листування між російським контрактником із співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.

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"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців. – Ред.)", – пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, що вижили, йдуть у "відповідачі".

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались", – пише окупант.

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Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-ту (намагалася взяти Київ) знищено повністю. Тож риторично запитує: "И кем менять их, спрашивается?"

Схоже, частина росіян добре засвоїла уроки ЗСУ: залишитись вдома – єдиний спосіб уціліти.

Перехоплення розмов російських військових