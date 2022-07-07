Новая Буча? Гайдай рассказал о терроре оккупантов в Кременной (видео)

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кременной Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты устроили настоящий террор. Захватчики расстреливают людей прямо на улицах. О таких фактах узнают все чаще.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами", – заявил он.

Так, в Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают врагу в этом местные коллаборанты, которые сдают население с патриотической позицией и указывают точные адреса.

"Следует отметить, что тех, кто не хочет работать, заставляют выходить путем угроз. Например, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики. Соглашающиеся мужчины обычно получают повестки", – подчеркнул Гайдай.

Гайдай рассказал, когда выдохнутся оккупанты на Луганщине

На окраинах Луганской области, возле Лисичанска, идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно возводить переправы для переброски еще большего количества техники. Тем не менее оккупанты несут много потерь. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире канала "Украина 24".

"На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелые бои. Туда брошены все силы российской армии, все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно строить переправы для переброски техники. Техника, мы видим, уже устаревшая. Но тем не менее ее много. Понятное дело, что расконсервированную технику достали, и даже не Т-64, это Т-62 – понимаем, что достают самые дальние резервы", – рассказал в эфире Гайдай.

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В последние дни украинские защитники результативно уничтожают склады боеприпасов врага в глубоком тылу. Это замедляет действия противника на поле боя. Несет противник и большие потери личного состава.

"Потери у них там достаточно большие, потому что оттягивают некоторые батальонно-тактические группы просто для того, чтобы набрать, восполнить состав. Потому что огромное количество потерь и много раненых. Многих раненых они не довозят. Больницы переполнены, морги переполнены. Ну и периодически хорошо работают наши защитники. В последние несколько дней большое количество складов именно в тылу врага взрывается, и там уничтожается огромное количество как боекомплекта, так и топлива для заправки тяжелой техники. Это дает возможность предполагать, что где-то на каком-то этапе они подвыдохнутся", – вселил надежду Гайдай.

Ранее мы рассказывали, что в Белогоровке Луганской области украинские военные отразили штурмовые действия российских оккупантов.