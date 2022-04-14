Новые санкции Британии против РФ, благотворительный матч "Динамо" и другие важные события 14 апреля

Важные события 14 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

С сегодняшнего дня Великобритания запрещает импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов. Также на сегодня, 14 апреля, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда. Они будут отправляться, в частности, из Покровска, Львова, Одессы, Славянска и Харькова.

Великобритания запрещает импорт чугуна и стали из РФ и экспорт квантовых технологий

С 14 апреля Великобритания вводит запрет на импорт российского чугуна и стали, а также на экспорт квантовых технологий и передовых материалов.

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"Сегодняшнее (13 апреля — ред.) объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши.

Такие меры направлены на ключевые источники дохода для военной машины Путина и мешают военным амбициям Российской Федерации.

"С завтрашнего дня (14 апреля — ред.) мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем останавливаться в нашей миссии остановить военную машину Путина", — добавила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 14 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 14 апреля. Сегодня отправятся 9 поездов.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

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Покровск

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов

23:50 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Одесса

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22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Славянск

17:00 – 274/273 Славянск – Львов

Харьков

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

Другие

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас;

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

"Динамо" сыграет с "Галатасараем" в рамах благотворительного турне

Киевское "Динамо" определилось со своим следующим соперником после того, как обыграло польскую футбольную команду "Легия" в рамках благотворительного турне. В четверг, 14 апреля, команда сыграет на 55-тысячном стадионе Nef Stadium в Стамбуле с местным "Галатасараем". Начало – в 17:00.

Стоит отметить, что "Галатасарай" — 22-кратный чемпион Турции и 18-кратный обладатель Кубка страны, а также триумфатор Кубка и Суперкубка УЕФА. Правда, в текущем чемпионате страны подопечные испанского специалиста Доменека Торрента занимают всего 14 место.

Цель проведения матча – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

В Сумской области снова будут курсировать пригородные поезда

В Сумской области постепенно восстанавливают движение пригородных поездов. 14 апреля, снова начнет курсировать электропоезд "Сумы – Краснополье".

С 14 апреля ежедневно будут отправляться поезда: