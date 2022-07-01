Обезврежены агенты России, которые собирали разведданные об обороне Киева – СБУ (видео)

У участников агентурной группы РФ было четкое распределение сфер ответственности. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию и нейтрализовала в Киеве агентурную группу Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Были задержаны четыре российских агента.

Об этом сообщила СБУ.

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Как отмечается, российские агенты разведывали позиции ВСУ, геолокацию стратегических объектов, а также призывали украинцев поддержать оккупантов.

"Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ, полковником Владиславом Донцом для проведения подрывной деятельности против Украины. Установлено, что он состоял в составе оккупационной группировки РФ на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов", – говорится в сообщении.

В то же время непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "МГБ ЛНР" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали предварительно отработанные каналы закрытой связи.

По данным следствия, агентурную группу "активировали" в начале полномасштабного вторжения РФ. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение вражеских задач.

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"Двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Также собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и стражей порядка. Еще один житель столицы, который оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно-подрывную деятельность. Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду, в том числе лозунги по поддержке оккупантов. Для "разгона" вражеского контента администрировал специализированные интернет-платформы", – указали в СБУ.

Так, он действовал совместно с другим участником группы – основателем IT-компании из Гостомеля, – который занимался подготовкой и распространением материалов, в которых оправдывал преступления захватчиков.

Кроме этого, во время обысков по местам нахождения злоумышленников были обнаружены пророссийская символика, средства связи и электронные носители информации с доказательствами преступных действий.

В СБУ сообщили, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности организаторов российской агентурной сети.

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Ранее СБУ задержала агента РФ, который направлял ракеты по Яворивскому полигону. Также Служба назвала российских командиров, которые приказали расстрелять жителей в Киевской области.