Знешкоджено агентів Росії, які збирали розвіддані про оборону Києва – СБУ (відео)

Учасники агентурної групи РФ мали чіткий розподіл сфер відповідальності. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію та нейтралізувала в Києві агентурну групу Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Було затримано чотирьох російських агентів.

Про це повідомила СБУ.

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Як зазначається, російські агенти розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів.

"Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ, полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Встановлено, що він перебував у складі окупаційного угруповання РФ на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів", – йдеться в повідомленні.

Водночас безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації "МДБ ЛНР" Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За даними слідства, агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії РФ. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

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"Двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців. Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, в тому числі гасла щодо підтримки окупантів. Для "розгону" ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи", – вказали в СБУ.

Так, він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля, – який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників.

Крім цього, під час обшуків за місцями перебування зловмисників було виявлено проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.

У СБУ повідомили, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності організаторів російської агентурної мережі.

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Раніше СБУ затримала агента РФ, який направляв ракети по Яворівському полігону. Також Служба назвала російських командирів, які наказали розстріляти жителів Київської області.