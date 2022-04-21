Обменяют ли Медведчука и насколько важен он для России: прогноз от СНБО

Данилов заявил, что Медведчук в России никому не нужен / Фото: Коллаж: Сегодня
Арестованному главе партии ОПЗЖ, куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку не следует надеяться, что его освободят благодаря обмену. В России Медведчук никому не нужен.
Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью радио НВ.
На вопрос, возможен ли обмен Медведчука, секретарь СНБО ответил:
"Насколько я понимаю, он там (в России – ред.) сейчас никому не нужен".
Дело Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме, с гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что обмен Виктора Медведчука на украинских военных и гражданских возможен. Однако это должно произойти с привлечением третьей стороны.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Супруга политика, известная телеведущая Оксана Марченко записала видеообращение к президентам Украины, Россиия, Турции и другим главам государств с призывом освободить ее мужа.