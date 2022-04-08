Обстрел эвакуационной лодки в Днепропетровской области: прокуратура открыла производство

Оккупанты из "Градов" обстреляли эвакуационную лодку с гражданскими. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство после того, как оккупанты обстреляли лодку во время эвакуации мирных жителей. В результате погибли пять человек – четверо взрослых и ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram.

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Подробности

7 апреля российские оккупанты произвели прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Град" по гражданским, которые на лодке пытались покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области в село Марьянское Криворожского района в Днепропетровской области.

Преодолев на лодке расстояние в 15 км, гражданские были обстреляны в береговой полосе оккупантами.

В результате вражеской атаки – пятеро погибших (в том числе ребенок). Еще семь человек получили многочисленные осколочные ранения, среди которых тоже дети. Местонахождение еще двух человек, находившихся в лодке на момент обстрела, не установлено, на месте продолжаются поиски.

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Украинские правоохранители начали расследование

Днепропетровская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права.

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