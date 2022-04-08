Обстріл евакуаційного човна в Дніпропетровській області: прокуратура відкрила провадження

Окупанти із "Градів" обстріляли евакуаційний човен із цивільними. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження після того, як окупанти обстріляли човен під час евакуації мирних жителів. В результаті загинули п'ятеро людей – четверо дорослих та дитина.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора в Telegram.

Реклама

Подробиці

7 квітня російські окупанти здійснили прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Град" по цивільних, які на човні намагалися залишити окуповану ворогом територію Херсонської області до села Мар’янське Криворізького району в Дніпропетровській області.

Подолавши на човні відстань у 15 кілометрів, цивільні були обстріляні у береговій смузі окупантами.

Внаслідок ворожої атаки – п'ятеро загиблих (зокрема дитина). Ще сім людей отримали численні осколкові поранення, серед яких теж діти. Місце перебування ще двох людей, які були у човні на момент обстрілу, не встановлено, на місці тривають пошуки.

Реклама

Українські правоохоронці почали розслідування

Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі наголошують, що такі дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Раніше ми писали: