Обстрел вокзала в Краматорске: в больнице умерли еще два ребенка

Количество жертв обстрела увеличилось / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области, увеличилось до семи. В больнице скончались еще два ребенка, сообщает Офис генпрокурора Украины.
Также при фиксации уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи в Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.
Всего за время войны в Украине 197 детей погибли и 351 ребенок получил ранения различной степени тяжести в Украине. Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Изначально было известно о более 30 погибших и 100 раненых. Вечером 8 апреля количество погибших из-за ракетного обстрела возросло до 52. Еще 109 украинцев оказались ранены.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь проходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что удар по Краматорску был нанесен намеренно.