Обстріл вокзалу в Краматорську: у лікарні померли ще дві дитини

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Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська Донецької області, збільшилася до семи. У лікарні померли ще дві дитини, повідомляє Офіс генпрокурора України

Також при фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території Гостомеля та Бучі у Київській області, виявлено тіла дітей 4 та 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

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Всього за час війни в Україні 197 дітей загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня важкості в Україні. Ці дані не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Обстріл Краматорська