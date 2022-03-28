Оккупанты безуспешно пытаются занять позиции, чтобы оцепить Киев – Генштаб

Столицу Украины укрепляют. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются реализовать цели достижения административных границ Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

В Генштабе рассказали, что военные комиссариаты России продолжают набирать граждан для создания так называемых "добровольческих" подразделений. Основным требованием к кандидатам является удовлетворительное состояние здоровья, а опыт работы на военной службе не нужен – забирают даже людей с судимостью.

"Несмотря на заявления чиновников Минобороны и Генштаба РФ относительно изменений в планах и приоритетах, враг продолжает наращивать количество войск вокруг столицы. Российские войска продолжают неудачные попытки занять позиции, с которых они могли бы атаковать или оцепить Киев", – указали в Генштабе.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

В то же время украинские войска продолжают защищать Мариуполь, сдерживая наступление оккупантов на других направлениях, которые продолжают нести тяжелые потери.

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"Временно захваченный город Херсон существенно сопротивляется российской оккупации, а враг вынужден концентрировать все больше сил российских военных и Росгвардии, чтобы держать город под своим контролем", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации Генштаба, около 150 человек из "Южной Осетии" переведены на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших действий в соседних с Украиной областях. В то же время зафиксирована прикрытая мобилизация населения "Южной Осетии", чтобы привлечь его к войне с Украиной.

"Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, занимающихся производством ракет, к круглосуточной эксплуатации, свидетельствует о значительном сокращении арсенала ракетного оружия", – отметили в Генштабе.

Напомним, в Генштабе также сообщалось, что военные РФ начали перегруппировку для попытки выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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В России также сейчас готовят новые подразделения для войны в Украине, однако оккупанты, которые уже в нашей стране, массово отказываются вступать в бой с ВСУ.

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