Окупанти безуспішно намагаються зайняти позиції, щоб оточити Київ – Генштаб

Столицю України укріплюють. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються реалізувати цілі досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама

Що відбувається

У Генштабі розповіли, що військові комісаріати Росії продовжують набирати громадян для створення так званих добровольчих підрозділів. Основною вимогою до кандидатів є задовільний стан здоров'я, а досвід роботи на військовій службі не потрібен – забирають навіть людей із судимістю.

"Попри заяви чиновників Міноборони та Генштабу РФ щодо змін у планах та пріоритетах, ворог продовжує нарощувати кількість військ навколо столиці. Російські війська продовжують невдалі спроби зайняти позиції, з яких вони могли б атакувати чи оточити Київ", – вказали в Генштабі.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Водночас українські війська продовжують захищати Маріуполь, стримуючи наступ окупантів на інших напрямках, ворог продовжує зазнавати важких втрат.

Реклама

"Тимчасово захоплене місто Херсон суттєво чинить опір російській окупації, а російський ворог змушений концентрувати все більше сил російських військових та Росгвардії, щоб тримати місто під своїм контролем", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, за інформацією Генштабу, близько 150 осіб із т. зв. Південної Осетії переведені на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших дій у сусідніх українських областях. Водночас зафіксована прикрита мобілізація населення т. зв. Південної Осетії, щоб кинути його у війну з Україною.

"Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом ракет, у цілодобову експлуатацію свідчить про значне скорочення арсеналу ракетної зброї", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, у Генштабі також повідомляли, що військові РФ розпочали перегрупування для спроби вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Реклама

У Росії готують нові підрозділи для війни в Україні, проте окупанти, які вже прибули в нашу країну, масово відмовляються вступати і бій зі ЗСУ.

Читайте також: