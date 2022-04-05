Оккупанты блокируют Харьковщину и штурмуют Мариуполь – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 5 апреля российские оккупанты продолжают перегруппировываться. Враг не отказался от цели проведения операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба ВСУ

Российские войска, дерзко пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности. Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области оккупантами повреждена цистерна с азотной кислотой.

В западном военном округе РФ, с целью комплектования подразделений, понесших потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование ВС РФ пытается восполнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище МВД России проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в "специальной операции" за пределами РФ. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы.

На Северском направлении идет вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники ВС РФ с территории республики Беларусь. В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы Беларуси.

На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание.

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, производится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с Министерством здравоохранения РФ.

Реклама

Оккупанты атакуют города Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Россия сосредотачивает силы для попытки полностью захватить Донбасс – Генштаб

Российские военные готовятся к наступлению на Донбассе. Они хотят окружить ВСУ и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этого часть подразделений перебросили из Беларуси в РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В Беларуси российские войска двигаются в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.

Значительная часть самолетов и вертолетов оккупантов перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию РФ.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступления, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.

Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков постоянными артиллерийскими обстрелами и далее уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

Войска РФ обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.

Ранее мы писали: