Оккупанты готовятся к наступлению на Харьков – начальник ГУР

Буданов предупредил о планах оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные проводят перегруппировку своих подразделений, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

По словам Буданова, оккупанты сейчас перегруппировываются в сторону Изюма через Белгород.

"Двигаются через Белгород. Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине. Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Попытаются добить город Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", — заявил начальник ГУР.

Разведчик отметил, что украинской армии необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.

Реклама

"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", – добавил он.

Ситуация в Харьковской области

4 апреля российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения. В результате действий врага были поражены районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Пограничники и Вооруженные силы Украины в Харьковской области избавились от одного из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.

Реклама

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут попытаться пойти на штурм Харькова, но взять город они не смогут.

"Как офицер украинской разведки, один из самый информированных в Украине, я вам официально заявляю: брать Харьков нечем. Это нерешаемая военная задача", – сказал Арестович.