Окупанти готуються до наступу на Харків – начальник ГУР

Буданов попередив про плани окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські військові проводять перегрупування своїх підрозділів, щоб відновити спроби наступу на Харків

Про це повідомляє CNN.

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За словами Буданова, окупанти зараз перегруповуються у бік Ізюму через Білгород.

"Рухаються через Білгород. Вони вводять додаткові війська до Білгорода, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Вони планують наступати насамперед на Харків. Намагаються добити місто Маріуполь і тільки після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ", — заявив начальник ГУР.

Розвідник зазначив, що українська армія потребує важкої артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових літаків.

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"Україні потрібна справді серйозна підтримка важкими озброєннями, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна нам сьогодні", – додав він.

Ситуація у Харківській області

4 квітня російські війська завдали 54 ударів по Харківській області. К результаті загинули 6 людей та ще 9 отримали поранення. Внаслідок дій ворога були вражені райони Салтівки, П'ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Прикордонники та Збройні сили України в Харківській області позбулися одного із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть спробувати вдатися до штурму Харкова, але взяти місто вони не зможуть.

"Як офіцер української розвідки, один із найінформованіших в Україні, я вам офіційно заявляю: брати Харків нічим. Це нерозв'язне військове завдання" , – сказав Арестович.