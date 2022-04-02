Оккупанты хотели уничтожить сразу всю киберзащиту Украины в ночь вторжения – СБУ

Оккупанты не смогли парализовать стратегически важные электронные ресурсы Украины. / Фото: DW.com, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации выявлено и нейтрализовано более 120 кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в Telegram.

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Что произошло

"Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ", – заявил он.

Как отмечается, в СБУ обезвредили попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы Украины или использовать их для распространения пропаганды. Кроме этого, удалось предотвратить взлом IT-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

"По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, а реализовали специализированные хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т. д.", – сообщил спикер.

Напомним, украинская кибергруппа Bandera Hackers нанесли мощный удар по ряду белорусских сайтов. В результате кибератаки хакеры уничтожили 50 терабайтов информации.

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