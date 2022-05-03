Оккупанты хотят присоединить юг Украины к России – план врага

Россия хочет включить захваченные территории юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и интеграции их в экономическое пространство РФ.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки МО Украины.

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План и действия врага

Как говорится, о разработке этого плана со сроком по меньшей мере до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючковым.

"Одновременно российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе новоназначенным "председателем горсовета" Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник", – говорится в сообщении.

В то же время некоторые частные предприятия Ростовской области получили заказы на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя.

"В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками. На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация", – заявили в ГУР.

Кроме этого, в РФ анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона.

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Отдельно в разведке заявили о том, что в Мариуполе оккупанты ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория. В то же время среди российских военных распространяется информация, что термин так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года.

Напомним, разведка Великобритании заявила, что Россия надеется исправить проблемы, которые ранее сдерживали ее продвижение в Украине, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий поставки и упрощения управления и контроля.

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