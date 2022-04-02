Оккупанты хотят выйти на границы Луганской и Донецкой областей – Генштаб

Россияне сосредотачивают свои силы на Донбассе / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей. Военные РФ будут продолжать содержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с Республикой Беларусь и РФ соответственно).

Об этом сообщает прессслужба Генштаба ВСУ.

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"На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством" , – говорится в сообщении.

На Полесском направлении россияне продолжают перемещение отдельных подразделений на территорию Беларуси. С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты минируют заброшенные позиции, пути выдвижения, элементы транспортной инфраструктуры и технику, не подлежащую эвакуации.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для ухода на территорию Российской Федерации.

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С Броварского направления на территорию Курской области Российской Федерации была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении русской границы.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

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На Южнобужском направлении враг производит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

"В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории нашего Государства привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется)", – говорится в сообщении.

Россия передислоцирует свои силы

Россия на отдельных направлениях отводит свои войска вероятно для того, чтобы усилить свои группировки для дальнейших наступательных операций на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

В Генштабе отметили, что враг продолжает нести существенные потери в Луганской области.

"ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за день отбили 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем РФ", – говорится в сообщении.

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