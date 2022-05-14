Оккупанты начали стирать с лица земли населенные пункты рядом с Попасной — Гайдай

Гайдай показал последствия российских обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области российские войска разрушили за сутки более 50 домов в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад. В Лисичанске попали в здание завода. О ситуации в регионе рассказал в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также опубликовал фото, на которых видны последствия обстрелов.

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"Приблизительно такое количество жилья в этих громадах мы теряем каждый день. Следом за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая была зафиксирована именно там. Утром было по меньшей мере пять разрушенных домов в Троицком, пять – в Викторовке, 11 – в Камышевахе. Днем: пять – в Новозвановке, пять – во Врубовке, 10 – в Золотом. Ближе к вечеру: по пять в Тошковке и Екатериновке", — рассказал он.

Гайдай отметил, что в течение дня повреждения получили семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном, где также разрушены два частных дома. В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян произошло разрушение административного здания завода резиновых технических изделий.

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При этом в районе Рубежного враг продолжает оказывать активное огневое воздействие, поэтому разрушений может быть гораздо больше. Также россияне вели штурмовые действия по направлениям Золотого и Камышевахи.

"На фронте Луганщины и Донетчины в сутки отбиты 10 атак врага. Наши военнослужащие уничтожили пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники, семь вражеских автомобилей. Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", — добавил Гайдай.

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Действия оккупантов в Луганской области