Окупанти почали стирати з лиця землі населені пункти поряд з Попасною — Гайдай

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У Луганській області російські війська зруйнували за добу понад 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. У Лисичанську потрапили до будівлі заводу. Про ситуацію в регіоні розповів у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також опублікував фото, на яких помітні наслідки обстрілів.
"Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці", — розповів він.
Гайдай зазначив, що протягом дня пошкодження отримали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна у Рубіжному, де також зруйновано два приватні будинки. У Лисичанську внаслідок артилерійського обстрілу росіян сталася руйнація адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.
При цьому в районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив, тому руйнувань може бути набагато більше. Також росіяни вели штурмові дії за напрямками Золотого та Комишувахи.
"На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10", — повідомив Гайдай .
Дії окупантів у Луганській області
- Білогорівка в Луганській області стала для окупантів другою Чорнобаївкою. Там українські військові в черговий раз розбили супротивника, який намагається навести понтонну переправу, – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
- Українські військові зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, транспортного сполучення більше немає. Міст знищили, бо росіяни пробивалися до Рубіжного.
- Крім того, російські окупанти 8 травня потрапили у водоканал, та мешканці Луганщини залишилися без води – її доводиться розвозити у цистернах.
- За словами Гайдая, кількість атак, обстрілів та авіаударів значно зросла, у тому числі у напрямку Попасної та Лисичанська. У Рубіжному теж важка ситуація, але настання ворога стримують – більше того, там було підбито п'ять танків, росіяни втратили десятки солдатів.