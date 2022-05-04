Оккупанты нагнетают ситуацию в Приднестровье: в разведке объяснили почему

Оккупанты рассказывают жителям Приднестровья об якобы угрозе из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Осознавая отсутствие заметных успехов в войне против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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"Россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны", – говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасна.

"Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы. Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления", – говорят в разведке.

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Отмечается, что потенциально, Приднестровье может быть использовано в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины.

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