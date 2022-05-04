Окупанти нагнітають ситуацію у Придністров'ї: у розвідці пояснили чому

Окупанти розповідають мешканцям Придністров'я про нібито загрозу з України. Фото: колаж "Сьогодні"

Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у війні проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань із території Придністров'я.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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"Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпилення сил української армії під час складної оборонної кампанії із захисту українського Донбасу та Півдня країни", – йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та мотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна.

"Більше половини всіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню. Тільки 7-8 тис. тонн справні і можуть бути використані. Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров'я повністю або частково не боєздатна, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення", – кажуть у розвідці.

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Зазначається, що потенційно, Придністров'я може бути використане як плацдарм для налагодження ліній постачання та забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України.

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