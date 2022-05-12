Оккупанты нанесли авиаудары по Новгород-Северскому: есть погибшие и раненые (фото)

Оккупанты устроили обстрел критической инфраструктуры в Черниговской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью по городу Новгород-Северский российские военные нанесли ракетный удар по двум школам. Об этом сообщает в Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"РФ нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики", – говорится в сообщении.

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Оккупанты на Черниговщине были шокированы тем, как живут украинцы

Жители поселков в Черниговской области рассказали об одном вопросе, который ставили им российские оккупанты. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север". По словам одной из жительниц поселка, оккупанты никогда в жизни не видели, чтобы в каждом доме был туалет.