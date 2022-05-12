Окупанти завдали авіаударів по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені (фото)

Окупанти влаштували обстріл критичної інфраструктури у Чернігівській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський російські військові завдали ракетного удару по двох школах. Про це повідомляє в Telegram-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"РФ завдала кілька авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджено інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені. На даний час на місці події працюють рятувальники та медики", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти на Чернігівщині були шоковані тим, як живуть українці

Жителі селищ у Чернігівській області розповіли про одне питання, яке ставили їм російські окупанти. Про це повідомило у Facebook оперативне командування "Північ". За словами однієї з мешканок селища, окупанти ніколи в житті не бачили, щоб у кожному будинку був туалет.