Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области

Враг выпустил 6 ракет по Сумской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты выпустили шесть ракет по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет", — подчеркнул он.

По его словам, данные по разрушениям и жертвам уточняются.

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"Около 13:25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.

Ситуация в Сумской области

Оккупанты обстреляли Сумской и Ахтырский районы области. Также враг непрерывно обстреливает пограничные территории.

31 мая оккупанты с самолета нанесли ракетный удар по Сумской области, а потом обстреляли ее из САУ.