Окупанти завдали ракетних ударів по Сумській області

Ворог випустив 6 ракет по Сумській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти випустили шість ракет по території однієї з громад Шосткинського району Сумської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 13:30 ворог завдав ракетного удару з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет", – наголосив він.

За його словами, дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.

Реклама

"Близько 13:25 спостерігачі зафіксували по шуму двигуна два реактивні літаки, які вздовж кордону України з РФ здійснили близько шести запусків ракет у напрямку населеного пункту Гудово в поля", – розповіли українські військові.

Ситуація у Сумській області

Окупанти обстріляли Сумський та Охтирський райони області. Також ворог безперервно обстрілює прикордонні території.

31 травня окупанти з літака завдали ракетного удару по Сумській області, а потім обстріляли її з САУ.