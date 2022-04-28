Оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву

Армия РФ обстреляла Киев ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдается облако дыма, горит одно из зданий.

Как сообщает Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.

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Telegram-канал "Реальный Киев" публикует видео ракетного удара. Сообщается, что взрывов было несколько.

"Есть прилет ракеты в один из районов города. Горит здание", – говорится в собщении.

Информацию прокомментировал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко:

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"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется".

В Киевской области также произошли взрывы. Предварительно известно о попадании в инфраструктурные объекты, на месте работают ГСЧС. Информация о травмированных уточняется, сообщила "Суспільному" пресс-секретарь ГСЧС Виктория Рубан.

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