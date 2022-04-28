Оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву

Армия РФ обстреляла Киев ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня
Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдается облако дыма, горит одно из зданий.
Как сообщает Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.
Telegram-канал "Реальный Киев" публикует видео ракетного удара. Сообщается, что взрывов было несколько.
"Есть прилет ракеты в один из районов города. Горит здание", – говорится в собщении.
Информацию прокомментировал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко:
"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется".
В Киевской области также произошли взрывы. Предварительно известно о попадании в инфраструктурные объекты, на месте работают ГСЧС. Информация о травмированных уточняется, сообщила "Суспільному" пресс-секретарь ГСЧС Виктория Рубан.
В РФ призвали уничтожить правительственный квартал в Киеве
В прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" активно призывают разбомбить центр Киева и уничтожить правительственный квартал.
"Нужно нанести несколько демонстративных ударов по Киеву. Необязательно, чтобы там была масса жертв, это можно сделать и в ночное время. Генеральный штаб, Министерство обороны, здание Верховной Рады, правительственный квартал… Правительственный квартал нужно сравнять с землей, просто демонстративно, без всякого военного смысла", – заявили в РФ.