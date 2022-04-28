Окупанти завдали ракетного удару по Києву

Армія РФ обстріляла Київ ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні
Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігається хмара диму, горить одна з будівель.
Як повідомляє Telegram-канал "Сегодня", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік від центру.
Telegram-канал "Реальный Киев" публікує відео ракетного удару. Повідомляється, що вибухів було декілька.
"Є приліт ракети в один з районів міста. Горить будівля", – йдеться у повідомленні.
Інформацію прокоментував у Facebook мер столиці Віталій Кличко:
"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється".
У Київській області також були вибухи. Попередньо відомо про попадання в інфраструктурні об’єкти, на місці працюють ДСНС. Інформація про травмованих уточнюється, повідомила "Суспільному" речниця ДСНС Вікторія Рубан.
У РФ закликали знищити урядовий квартал у Києві
У прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" активно закликають розбомбити центр Києва та знищити урядовий квартал.
"Потрібно завдати кількох демонстративних ударів по Києву. Необов'язково, щоб там було багато жертв, це можна зробити і в нічний час. Генеральний штаб, Міністерство оборони, будівля Верховної Ради, урядовий квартал... Урядовий квартал треба зрівняти із землею, просто демонстративно, без жодного військового сенсу", – заявили в РФ.