Оккупанты не смогли взять штурмом Красногоровку – Генштаб

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Российские оккупанты совершили неудачную попытку штурма Красногоровки Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага
Как отметил Генштаб, на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.
"Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли", – указали в Генштабе.
Что произошло ранее
27 марта стало известно, что в Донецкой области российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.
Как отмечалось, боеприпасы упали на улицах частного сектора. Полиция оцепила опасный район.
Ситуация в Украине 27 марта:
- Оккупанты насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. Такими методами захватчики вывезли ориентировочно 40 тысяч украинцев.
- За вчерашние сутки, 26 марта, дети пострадали в Киевской и Запорожской областях. Также военные РФ полностью разрушили 74 учебных заведения.
- В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.
- Российские оккупанты повредили 11 домов в Луганской области, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.
- Захватчики привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию.
- ВСУ освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка.