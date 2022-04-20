Арестович назвал главные цели противника во второй фазе войны

Арестович доложил о текущей ситуации на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о течении второй фазы войны по состоянию на 20 апреля. По его словам, ситуация остается контролируемой военно-политическим руководством Украины.
Об этом Арестович сказал во время брифинга.
Ситуация на разных направлениях:
- На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях противник наступление не ведет;
- В Харьковской области идут бои, украинские военные продолжают наступление, несколько населенных пунктов освобождено;
- Противник пытался штурмовать Рубежное и Попасную, но был отбит;
- На Запорожском направлении ВСУ ведут активную маневренную оборону, российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Гуляйполя, однако продвигаются отдельными ротными тактическими группами (100 человек с техникой) и попадают под удары украинской армии;
- В Мариуполе бои идут в районе завода "Азовсталь". По словам Арестовича, противнику там "нелегко, он несет тяжелые потери";
- В Херсонском направлении противник пытается наступать, имея задание выйти на границы Херсонской области в сторону Николаева.
Арестович добавил, что главным направлением для противника остается Изюм-Славянск, где сосредоточены российские войска, которые пытаются продвигаться, однако им это не удается.
"Хотя анонсированное ими страшное наступление длится уже третьи сутки", – сказал он.
Также Арестович прокомментировал сообщения о поставке Украине самолетов.
"Продолжает приходить вооружение, военная техника. Вы все сегодня видели сообщения о том, что пришли самолеты. Эти сообщения противоречивы, но давайте сформулируем это так: самолетный парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины несколько увеличился. На этом пока все", – сказал он.
Ранее мы сообщали, что Арестович назвал признаки скорой победы над РФ.
Также напомним, Арестович рассказал о ценных пленных оккупантах.