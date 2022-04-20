Арестович назвал главные цели противника во второй фазе войны

Арестович доложил о текущей ситуации на фронте. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о течении второй фазы войны по состоянию на 20 апреля. По его словам, ситуация остается контролируемой военно-политическим руководством Украины.

Об этом Арестович сказал во время брифинга.

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Ситуация на разных направлениях:

На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях противник наступление не ведет;

В Харьковской области идут бои, украинские военные продолжают наступление, несколько населенных пунктов освобождено;

Противник пытался штурмовать Рубежное и Попасную, но был отбит;

На Запорожском направлении ВСУ ведут активную маневренную оборону, российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Гуляйполя, однако продвигаются отдельными ротными тактическими группами (100 человек с техникой) и попадают под удары украинской армии;

В Мариуполе бои идут в районе завода "Азовсталь". По словам Арестовича, противнику там "нелегко, он несет тяжелые потери";

В Херсонском направлении противник пытается наступать, имея задание выйти на границы Херсонской области в сторону Николаева.

Арестович добавил, что главным направлением для противника остается Изюм-Славянск, где сосредоточены российские войска, которые пытаются продвигаться, однако им это не удается.

"Хотя анонсированное ими страшное наступление длится уже третьи сутки", – сказал он.

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Также Арестович прокомментировал сообщения о поставке Украине самолетов.

"Продолжает приходить вооружение, военная техника. Вы все сегодня видели сообщения о том, что пришли самолеты. Эти сообщения противоречивы, но давайте сформулируем это так: самолетный парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины несколько увеличился. На этом пока все", – сказал он.

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Ранее мы сообщали, что Арестович назвал признаки скорой победы над РФ.

Также напомним, Арестович рассказал о ценных пленных оккупантах.