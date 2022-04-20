Арестович назвав головні цілі противника у другій фазі війни

Арестович доповів про поточну ситуацію на фронті. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про перебіг другої фази війни станом на 20 квітня. За його словами, ситуація залишається контрольованою військово-політичним керівництвом України.

Про це Арестович сказав під час брифінгу.

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Ситуація на різних напрямках:

На Київському, Чернігівському та Сумському напрямах противник наступ не веде;

На Харківщині точаться бої, українські військові продовжують наступ, кілька населених пунктів звільнено;

Противник намагався штурмувати Рубіжне та Попасну, але був відбитий;

На Запорізькому напрямку ЗСУ ведуть активну маневрену оборону, російські окупанти намагаються просуватися у напрямку Гуляйполя, проте просуваються окремими ротними тактичними групами (100 осіб із технікою) та потрапляють під удари української армії;

У Маріуполі бої точаться в районі заводу "Азовсталь". За словами Арестовича, противнику там "нелегко, він зазнає тяжких втрат";

У Херсонському напрямку противник намагається наступати, маючи завдання вийти на межі Херсонської області у бік Миколаєва.

Арестович додав, що головним напрямком для противника залишається Ізюм-Слов'янськ, де зосереджено російські війська, які намагаються просуватися, проте їм це не вдається.

"Хоча анонсований ними страшний наступ триває вже третю добу", – сказав він.

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Також Арестович прокоментував повідомлення про постачання Україні літаків.

"Продовжує приходити озброєння, військова техніка. Ви всі сьогодні бачили повідомлення про те, що прийшли літаки. Ці повідомлення суперечливі, але сформулюємо це так: літаковий парк Повітряних сил Збройних сил України дещо збільшився. На цьому поки що все", – сказав він.

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Раніше ми повідомляли, що Арестович назвав ознаки швидкої перемоги над РФ.

Також нагадаємо, Арестович розповів про цінних полонених окупантів.