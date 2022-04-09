Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Миргороду: двое пострадали

По городу нанесен очередной ракетный удар. / Фото: Коллаж: Сегодня

Этой ночью, с 8 по 9 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Какая ситуация

"Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – написал он.

Напомним, 2 апреля российские военные обстреляли Миргород. Из-за ракетного удара был поврежден аэропорт и вспыхнул состав горюче-смазочных материалов.

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