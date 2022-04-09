Окупанти вночі завдали ракетного удару по Миргороду: двоє постраждали

По місту завдано чергового ракетного удару. / Фото: Колаж: Сьогодні

Цієї ночі, з 8-го по 9-е квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Про це повідомив у Telegram начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Яка ситуація

"Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", – написав він.

Нагадаємо, 2 квітня російські військові обстріляли Миргород. Через ракетний удар було пошкоджено аеропорт і спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів.

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