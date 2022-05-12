Оккупанты обстреливают освобожденный ВСУ поселок в Харьковской области (фото)

Россия обстреливает поселок Циркуны в Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреливают зажигательными снарядами освобожденный украинскими военными поселок Циркуны в Харьковской области. Обстрелы продолжаются уже несколько часов.

Об этом сообщает Центр стратегических исследований и безопасности.

Реклама

Какая ситуация

Как отмечается, обстрел велся из временно оккупированного поселка Липцы.

"Единственной целью обстрела было поджечь поселок, где сейчас находятся 20 лежачих людей, много детей и всего несколько взрослых", – говорится в сообщении.

Фото – Центр стратегических исследований и информационной безопасности.

Реклама

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что 8 мая жители села Циркуны со слезами на глазах встречали украинских освободителей. Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения России были в оккупации.

Напомним, 10 мая подразделения Сил обороны Украины в Харьковской области освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. В общем на Слобожанском направлении россияне тогда активных наступательных действий не проводили.

Читайте также: