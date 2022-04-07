Оккупанты обстреляли Балаклею — погибли три человека

Оккупанты совершили очередной обстрел/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли оккупированную Балаклею в Харьковской области. Погибли три человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

Реклама

Подробности

В среду, 6 апреля, оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел по жилым домам Балаклеи. В результате этого помещения частично разрушены. Кроме того, от обстрелов погибли три человека.

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры следственными СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске

Российские оккупанты продолжают обстреливать Краматорск Донецкой области, накануне ракетным ударом была разрушена школа. Как сообщает в Facebook Донецкая областная прокуратура, 5 апреля "вооруженные силы России, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по г. Краматорску".

Реклама

В результате вражеской атаки на город была частично разрушена общеобразовательная школа. На месте попадания ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.