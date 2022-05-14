Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами из "Ураганов"

Военные РФ обстреляли Днепропетровскую область / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли из "Ураганов" Широковскую громаду.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из "Ураганов" Широковскую громаду. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла. На нескольких дворах – кассетные боеприпасы", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают пиротехники.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли область из "Градов", задел хозяйственные здания. Во время атаки в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Об этом Резниченко написал в Telegram.

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"Во время вражеских обстрелов в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Сейчас все нормально", – написал глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

"Упал в деревне во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - добавил Резниченко.

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