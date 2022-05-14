Окупанти обстріляли Дніпропетровську область касетними снарядами з "Ураганів"

Військові РФ обстріляли Дніпропетровську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Реклама

"Ніч з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки. На кількох подвір’ях – касетні боєприпаси", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють піротехніки.

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із "Градів"

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли область із "Градів", зачепило господарчі будівлі. Під час атаки у Мар'янському та Великій Костромці люди не постраждали. Про це Резніченко написав у Telegram.

Реклама

"Під час ворожих обстрілів у Мар‘янському та Великій Костромці люди не постраждали. Зараз все нормально", – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Крім цього, українські захисники збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

"Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", – додав Резніченко.

Реклама

Раніше ми писали: