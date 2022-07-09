Оккупанты обстреляли из "Градов" Кривой Рог, погибла женщина

Последствия обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская армия в субботу утром, 9 июля, обстреляла Ингулецкий район Кривого Рога. Оккупанты ударили из "Градов" по мирным жилым кварталам.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Реклама

Обстрел российских военных унес жизни 41-летней женщины. Кроме того, в результате вражеской атаки два человека получили занозовые ранения. Их госпитализировали в медучреждение.

Россияне также повредили школу и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

Реклама

Ранее мы сообщали, что 18 июня Россия ударила ракетами по Кривому Рогу, есть пострадавшие.

Также напомним, в ночь на 10 июня в Криворожском районе враг обстрелял две громады – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по населенным пунктам из артиллерии и "Ураганов". Два человека получили ранения.