Окупанти обстріляли з "Градів" Кривий Ріг, загинула жінка

Наслідки обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська армія у суботу вранці, 9 липня, обстріляла Інгулецький район Кривого Рогу. Окупанти вдарили з "Градів" по мирних житлових кварталах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Обстріл російських військових забрав життя 41-річної жінки. Крім того, внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали занозові поранення. Їх госпіталізували до медустанови.

Росіяни також пошкодили школу та кілька будинків. Згоріла машина, що стояла поруч.

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Раніше ми повідомляли, що 18 червня Росія вдарила ракетами по Кривому Розі, є постраждалі.

Також нагадаємо, у ніч на 10 червня у Криворізькому районі ворог обстріляв дві громади – Зеленодольську та Широківську. Бив по населених пунктах з артилерії та "Ураганів". Двоє людей отримали поранення.