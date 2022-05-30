Оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО, в городе пожары

Армия РФ обстреляла Харьков, в городе начались пожары / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 30 мая обстреляли Харьков, воздушная тревога сработала уже после взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

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"Харьков только что обстреляли, предположительно, из РСЗО. Начались пожары", – говорится в сообщении.

Сообщается также, что в нескольких районах Харькова слышны взрывы, а воздушную тревогу включили уже после обстрела.

Оккупанты убили в Харькове 5-месячного ребенка

26 мая в Харькове в результате вражеского обстрела погибли девять человек, среди которых пятимесячный ребенок и его отец.

Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Мужчина умер сразу, а малыша из его рук взрывной волной отбросило на крышу подъезда. Пострадала также мать ребенка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.