Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, у місті пожежі

Армія РФ обстріляла Харків, у місті почалися пожежі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 30 травня обстріляли Харків, повітряна тривога спрацювала вже після вибухів

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха".

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"Харків щойно обстріляли, ймовірно, з РСЗВ. Почалися пожежі", – йдеться у повідомленні.

Повідомляють також, що у кількох районах Харкова чутно вибухи, а повітряну тривогу увімкнули вже після обстрілу.

Окупанти вбили у Харкові 5-місячну дитину

26 травня у Харкові внаслідок ворожого обстрілу загинули дев'ятеро людей, серед яких п'ятимісячна дитина та її батько.

Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина та чоловік, у якого на руках був 5-місячний малюк. Чоловік помер одразу, а маля з його рук вибуховою хвилею відкинуло на дах під'їзду. Постраждала також мати дитини, яку госпіталізували у важкому стані.