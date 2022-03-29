Оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА (фото)

Николаевская ОГА подверглась обстрелу, сообщил Виталий Ким / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты 29 марта обстреляли Николаевскую областную государственную администрацию, здание получило серьезные повреждения.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале, и опубликовал фото разрушений.
По словам Кима, большинство людей, от 50 до 100, чудом спаслись. Сейчас ищут восемь гражданских и троих военных.
"Разгребаем завалы... Попали в здание облгосдминистрации... Развалили пол-здания. В кабинет попали ко мне, сволочи... По людям – ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Восемь гражданских сейчас под завалами, надеемся, вытащим, ищем. 50-100 вышли. Троих военных тоже ищем... Пока без определенных "двухсотых", – рассказал Ким.
По мнению главы ОГА, данный обстрел означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев.
"По классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управление, связь. Они поняли, что Николаев они х** возьмут, и решили передать привет мне и нам всем", – сказал он.
Обстановка в Николаевской области
- Ночью 24 марта ВСУ сбили самолет и одну крылатую ракету врага. Летело не в Николаевскую область, а в сторону Кривого Рога.
- 23 марта стало известно, что по Николаевской области российские оккупанты все чаще запускают ракеты с кораблей, базирующихся в Севастополе. Поэтому в регионе чаще стали звучать сигналы воздушной тревоги.
- Из перехватов СБУ стало известно, что военные РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которые ведут бои на Николаевщине, терпят поражение, находятся в осаде и деморализованы. Им страшнее, чем было в Чечне.
- 15 марта стало известно, что в Витовском районе Николаевской области пропали староста Николай Струтинский и глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко. До сих пор о них ничего не известно.