Оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА (фото)

Николаевская ОГА подверглась обстрелу, сообщил Виталий Ким / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 29 марта обстреляли Николаевскую областную государственную администрацию, здание получило серьезные повреждения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале, и опубликовал фото разрушений.

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По словам Кима, большинство людей, от 50 до 100, чудом спаслись. Сейчас ищут восемь гражданских и троих военных.

"Разгребаем завалы... Попали в здание облгосдминистрации... Развалили пол-здания. В кабинет попали ко мне, сволочи... По людям – ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Восемь гражданских сейчас под завалами, надеемся, вытащим, ищем. 50-100 вышли. Троих военных тоже ищем... Пока без определенных "двухсотых", – рассказал Ким.

По мнению главы ОГА, данный обстрел означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев.

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"По классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управление, связь. Они поняли, что Николаев они х** возьмут, и решили передать привет мне и нам всем", – сказал он.

Обстановка в Николаевской области