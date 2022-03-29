Окупанти обстріляли Миколаївську ОДА (фото)

Миколаївська ОДА зазнала обстрілу, повідомив Віталій Кім / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти 29 березня обстріляли Миколаївську обласну державну адміністрацію. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, рятувальники витягли з-під завалів трьох загиблих.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, й оприлюднив фото руйнувань.
"Розгрібаємо завали... Влучили в будівлю облдержадміністрації... Розвалили пів будівлі. У кабінет влучили до мене, сволота... По людях – ходимо під Богом, більшість вийшли, врятувалися дивом. Вісім цивільних зараз під завалами, сподіваємось витягти, шукаємо. 50-100 вийшли", – розповів Кім.
На думку голови ОДА, цей обстріл означає, що окупанти передумали наступати на Миколаїв.
"За класикою, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х** візьмуть, і вирішили передати привіт мені й нам усім", – сказав він.
Згодом в ДСНС підтвердили, що внаслідок обстрілу загинули люди.
"29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння. Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано ШМД). Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події", – повідомило відомство у Facebook.
Обстановка в Миколаївській області
- Вночі 24 березня ЗСУ збили літак та одну крилату ракету ворога. Летіло не в Миколаївську область, а у бік Кривого Рогу.
- 23 березня стало відомо, що по Миколаївській області російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі. Тож у регіоні частіше стали звучати сигнали повітряної тривоги.
- З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
- 15 березня стало відомо, що у Вітовському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.