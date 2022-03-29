Окупанти обстріляли Миколаївську ОДА (фото)

Миколаївська ОДА зазнала обстрілу, повідомив Віталій Кім / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 29 березня обстріляли Миколаївську обласну державну адміністрацію. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, рятувальники витягли з-під завалів трьох загиблих.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, й оприлюднив фото руйнувань.

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"Розгрібаємо завали... Влучили в будівлю облдержадміністрації... Розвалили пів будівлі. У кабінет влучили до мене, сволота... По людях – ходимо під Богом, більшість вийшли, врятувалися дивом. Вісім цивільних зараз під завалами, сподіваємось витягти, шукаємо. 50-100 вийшли", – розповів Кім.

На думку голови ОДА, цей обстріл означає, що окупанти передумали наступати на Миколаїв.

"За класикою, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х** візьмуть, і вирішили передати привіт мені й нам усім", – сказав він.

Згодом в ДСНС підтвердили, що внаслідок обстрілу загинули люди.

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"29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння. Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано ШМД). Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події", – повідомило відомство у Facebook.

Обстановка в Миколаївській області