Оккупанты обстреляли ядерную установку в Харькове: оценить последствия пока невозможно

Ядерная установка в Харькове попала под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты снова обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов", расположенную в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ).

Об этом сообщает в Facebook Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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"По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ), 28.03.2022 примерно в 14:00 ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы. В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны РФ здания и инфраструктура, расположенные на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения", – говорится в сообщении.

Подробно оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий" , – отметили в ведомстве.

Отметим, это уже не первый обстрел ядерной установки. До начала агрессии РФ установка была на этапе физического запуска, активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

Из Харькова из-за войны уехала треть жителей

Из Харькова из-за боевых действий выехало около 30% населения, рассказал городской голова Игорь Терехов.

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"По нашим подсчетам, примерно 30% населения сегодня покинуло город Харьков. Но хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем, что очень многие харьковчане возвращаются", – сказал Терехов.

Мэр также отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, коммунальные службы продолжают работать – вывозить мусор, подавать воду, отопление, в части домов есть даже горячее водоснабжение. Он рассказал, что российские войска целенаправленно обстреливают трансформаторные подстанции, поэтому постоянно возникают проблемы с электричеством, ремонты приходится проводить под вражеским огнем.