Оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие

Из-за действий оккупантов пострадали люди / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные обстреляли реактивными системами залпового огня (РСЗО) жилые кварталы Николаева. В результате атаки оккупантов есть жертвы.

Об этом написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

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"Подлюки снова гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие", – написала Замазеева.

Она поблагодарила медиков, волонтеров Красного Креста, полицию и всех тех, кто, несмотря на опасность, спасает граждан под обстрелами.

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Ситуация в Николаеве