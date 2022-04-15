Окупанти обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, є постраждалі

Через дії окупантів постраждали люди / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) житлові квартали Миколаєва. В результаті атаки окупантів є жертви.

Про це написала голова Миколаївської обласної ради Анна Замазєєва у Telegram.

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"Падлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об’єктів! Під обстріли попадають мирні мешканці!!! Обстріляли з РСЗО один із районів міста. На жаль, є постраждалі", – написала Замазєєва.

Вона подякувала медикам, волонтерам Червоного Хреста, поліції та всім тим, хто попри небезпеку рятує громадян під обстрілами.

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Ситуація у Миколаєві