Оккупанты отходят от Сум и несут огромные потери в Украине – Генштаб ВСУ

Разбитая российская техника на территории Украины. Фото Reuters/Генштаб
По состоянию на вечер 3 апреля российские оккупанты начали отводить свои войска от города Сумы. Кроме того, на Северском направлении завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. В связи с началом отвода подразделений ВС РФ из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях.
- На Северской области завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничниками республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.
- На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.
- На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.
- Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка.
- Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80 процентов личного состава.
- Из-за значительных потерь личного состава около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.
- Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.
ВСУ ликвидировали 18 тысяч оккупантов и уничтожили 143 самолета РФ
Российские оккупанты с начала войны в Украине потеряли убитыми около 18 тысяч человек, а также тысячи единиц техники. Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 000;
- танков – 644;
- боевых бронированных машин – 1830;
- артиллерийских систем – 325;
- РСЗО – 105;
- средства ПВО – 54;
- самолетов – 143;
- вертолетов – 134;
- автомобильной техники – 1249;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
- Специальная техника – 24;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.