Оккупанты отходят от Сум и несут огромные потери в Украине – Генштаб ВСУ

Разбитая российская техника на территории Украины. Фото Reuters/Генштаб

По состоянию на вечер 3 апреля российские оккупанты начали отводить свои войска от города Сумы. Кроме того, на Северском направлении завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. В связи с началом отвода подразделений ВС РФ из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях.

На Северской области завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничниками республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.

На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.

На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка.

Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80 процентов личного состава.

Из-за значительных потерь личного состава около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

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ВСУ ликвидировали 18 тысяч оккупантов и уничтожили 143 самолета РФ

Российские оккупанты с начала войны в Украине потеряли убитыми около 18 тысяч человек, а также тысячи единиц техники. Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18 000;

танков – 644;

боевых бронированных машин – 1830;

артиллерийских систем – 325;

РСЗО – 105;

средства ПВО – 54;

самолетов – 143;

вертолетов – 134;

автомобильной техники – 1249;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;

Специальная техника – 24;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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